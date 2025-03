Sport.quotidiano.net - La Pergolettese prova ad allontanare i playout. Curioni: "Avversari in salute, serve attenzione"

Derby lombardo per la, che oggi pomeriggio alle 15 ospita allo stadio Voltini il Lecco nell’anticipo del campionato di Serie C Girone A. L’intento della compagine cremasca è ottenere un risultato positivo per migliorare ancora di più la classifica ela pericolosa zona. Confermato il modulo 4-3-3, a inquadrare la sfida è il tecnico della, Giacomo: " Davanti ai nostri tifosi vogliamo fare bene, mi aspetto una grandeda parte della mia squadra - afferma l’allenatore alla vigilia -. Affrontiamo una squadra in, migliorata dagli innesti di gennaio, che verrà a Crema con grande entusiasmo. Sarà fondamentale l’approccio iniziale e l’che dovremo avere per tutti i 90’. Per quanto riguarda la formazione scioglierò gli ultimi dubbi a ridosso della gara, l’unico assente sarà Anelli che contiamo di recuperare dalla prossima settimana".