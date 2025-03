Fanpage.it - La parrucchiera di Ilary Blasi a processo per frode fiscale: deve 360mila euro all’erario

Leggi su Fanpage.it

Alessia Solidani è stata rinviata a giudizio per. In qualità di rappresentante legale di due societàall'erario un totale di circa 365mila, denaro che non sarebbe stato versato tra il 2018 e il 2019.