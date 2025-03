Ilfoglio.it - La pace di Kant (suggerimento di lettura per Schlein) e il falso pacifismo per il medio oriente

Al direttore - E’ il metodo del putiniano buono e del putiniano cattivo? Giuseppe De Filippi Al direttore - Nella sua biografia di Immanuel(il Mulino, 2011), Manfred Kuehn racconta questo aneddoto. Un giorno, durante la consueta passeggiata di un’ora nelle vie di Königsberg, il filosofo tedesco vede un mendicante che, tutto piegato su se stesso, chiede l’elemosina. A quel punto, contravvenendo alla sua nota indole mite e caritatevole, perde le staffe e solleva il bastone come per colpirlo. In realtà non ce l’aveva con lui, tantomeno pensava che la sua presenza compromettesse il decoro della città. Il suo scatto d’ira era dovuto alla postura genuflessa del mendicante, che offendeva la dignità che spetta a ogni essere umano, sia esso ricco o povero. Quella dignità che ci fa camminare a testa alta, e che non ci fa prostrare e umiliare davanti a qualcuno più potente di noi.