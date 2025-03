Ilrestodelcarlino.it - La Nuova Darsena, una buona visione

La Multisala, nel Centro Commerciale “La” e costituita da dieci sale, per un totale di 1.655 posti, è dotata di nuovissime, comodissime e ampie poltrone in eco-pelle, audio e video di altissimo livello, ambienti moderni e curati nei dettagli, prevede massima attenzione all’accoglienza e alla cura dei clienti e una serie di servizi al consumatore, fra i quali la comodità del Food & Beverage con ordine diretto in sala dalla propria poltrona attraverso QR code, la possibilità di organizzare proiezioni private, feste di compleanno ed eventi di ogni tipo.