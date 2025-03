Unlimitednews.it - La Motonautica celebra gli atleti del 2024 al Coni

ROMA (ITALPRESS) – Al Salone d’Onore delsi è svolta la cerimonia di premiazione deglidella Federazione Italiana(Fim) che si sono distinti nelle competizioni nazionali e internazionali nel corso del. L’evento è stato aperto dal neo presidente della Fim, Giorgio Viscione – romano, classe 1977 e pilota di Moto d’Acqua – al suo primo appuntamento pubblico dopo l’elezione dello scorso novembre. Un’occasione perre i tanti successi sportivi dell’ultimo anno, ma anche per tracciare le linee guida del futuro della Federazione. “I nostrisono la risorsa più preziosa e con il loro talento e professionalità portano in alto il nome dellaitaliana nel mondo – le parole di Viscione -. La Federazione continuerà a investire sulla crescita di questo sport, incrementandone conoscenza e visibilità, rafforzando il settore giovanile e la formazione tecnica, valorizzando le scuole motonautiche e le società, e dedicando un particolare impegno nel promuovere presso un più ampio pubblico opportunità di accesso alle nostre discipline per vivere il meglio delle emozioni che mare e motori possono regalare”.