Quotidiano.net - La morte di Hackman: "Risale al 17 febbraio". Resta il giallo sulle cause

Leggi su Quotidiano.net

Unche sembra al momento inestricabile aleggia sulladi Gene, della moglie Betsy Arakawa e di uno dei tre pastori tedeschi con i quali vivevano nella villa nelle campagne di Santa Fe, capitale del Nuovo Messico, in una sorta di esilio che il due volte Premio Oscar aveva scelto da quando, nel 2004, si era ritirato dalle scene. Lo sceriffo Adam Mendoza non ha escluso alcuna possibilità, neppure l’omicidio, rilanciando anche la pista del monossido di carbonio che era sembrata poco credibile nonostante su di essa puntasse la famiglia dell’attore. Ora però i primi risultati dell’autopsia sembrano far tramontare definitivamente questa ipotesi: siasia la moglie sono risultati negativi al monossido di carbonio. La coppia non sarebbe quindi stata uccisa da una fuga del gas che alimentava la casa.