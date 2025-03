Ilfattoquotidiano.it - La mia esperienza diretta con la sanità calabra: liste d’attesa e calendari in stand-by

di Fiore IsabellaFinalmente, nonostante l’emergere di criticità per fortuna non ancora acute che alla mia età possono rientrare nella normalità del quotidiano vivere, mi sono deciso, consigliato dal mio scrupoloso medico di famiglia, ad alzare la cornetta del telefono per dare corso ad una serie di prenotazioni di esami strumentali e visite specialistiche.Il numero del Cup provinciale mi dà le istruzioni, informandomi dei minuti necessari per fruire di un operatore disponibile. Circa 7-8 minuti e la voce delicata di una operatrice registra le mie ricette, aiutata, a scanso di equivoci fonetici, dallo spelling che non facevo da quando, da maestro, mi imbattevo nei disturbi specifici della compitazione. Superata la fase della registrazione, propedeutica all’avvio delle prenotazione, le mie richieste hanno ottenuto i seguenti esiti:1.