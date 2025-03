Ilfattoquotidiano.it - “La mia bellezza? Mi ha aiutata per integrarmi in Italia, ma anche il mio carattere. Sono stata vittima di ignoranza”: così Anna, vincitrice di MasterChef Italia

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Bellissima, simpatica ecapace in cucina.Yi Lan Zhang è ladell’ultimo “”, in unata complicata in cui non cistati dei guizzi particolari tra i concorrenti, ma la sensibilità dell’aspirante chef che poi ha trionfato ha avuto la meglio su Simone e Jack agguerritissimi finalisti. Cresciuta a Rovigo,è tornata poi a Milano per proseguire gli studi universitari.Da sempre affascinata dal mondo della moda, si è specializzata in Fashion Styling e ha iniziato una carriera di oltre dieci anni sia come professionista in sales management che come modella commerciale. Ma poi, dopo il Covid, è ripartita da zero mettendosi di nuovo in gioco, coltivando la sua passione per la cucina. Questa edizione del cooking show Sky Original prodotto da Endemol Shine Italy, andato in in onda su Sky e Now, èla più vista degli ultimi 4 anni.