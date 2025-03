Lanazione.it - La "Magnifica presenza" di Ozpetek raddoppia

Leggi su Lanazione.it

Dopo il trionfo di Mine Vaganti nella passata stagione, Ferzanritorna al Teatro Verdi con il nuovo adattamento scenico di, uno dei suoi successi cinematografici. Sesto titolo della Stagione di Prosa che la Fondazione Teatro di Pisa organizza in collaborazione con Fondazione Toscana Spettacolo,sarà sul palcoscenico del massimo teatro pisano stasera alle 21 e domani, domenica 2 marzo alle 17. I biglietti sono in vendita al botteghino del Teatro Verdi. Per il ciclo Conversazioni in Teatro organizzate dal Verdi in collaborazione con l’Università di Pisa, la prima disarà preceduta, sabato 1 alle 17.30 da un incontro con il pubblico condotto da Maurizio Ambrosini, docente di Storia e critica del cinema. L’appuntamento è nel Ridotto e l’ingresso è libero.