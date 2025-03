Ilgiorno.it - La magia del trasformismo. Brachetti torna in scena con il suo one man show

Leggi su Ilgiorno.it

Un appuntamento imperdibile con ladel: Arturoincon un nuovo, straordinario one man. Considerato il più grande maestro internazionale del quick change,incanta da anni il pubblico di tutto il mondo con la sua incredibile abilità di trasformarsi in pochi istanti, dando vita a personaggi sempre nuovi. Ma il suo talento non si ferma qui: nel suo spettacolo mescola illusionismo, sand painting, lasere molte altre arti sceniche, regalando agli spettatori un’esperienza unica e suggestiva. Il nuovo varietà surrealista diè un viaggio dentro quella “casa segreta” che tutti noi custodiamo, fatta di sogni, ricordi e desideri senza tempo. Prima di conquistare i palcoscenici internazionali nel 2017, il grande artista ha scelto di presentare il suo spettacolo in anteprima al pubblico italiano.