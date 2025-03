Ilnapolista.it - La lunga storia d’amore tra Conte e Lukaku raccontata da Athletic: “Napoli-Inter è la loro ultima possibilità”

In occasione di, match decisivo per la lotta scudetto, Thededica un pezzo alla partnership ormai collaudata.Traè “ladel calcio moderno”“Una delle grandi storiedel calcio moderno” quella tra il tecnico azzurro e l’attaccante belga. Scrive Rory Smith su:C’è un motto che Antonioadora ma tende a non rivendicare come proprio. La attribuisce al suo grande amico, il veterano direttore sportivo Pantaleo Corvino, la perla preferita di saggezza sportiva. “Puoi sbagliare moglie. Ma non il tuo attaccante o il tuo portiere”., per la cronaca, non ha dubbi sul suo matrimonio con la moglie Elisabetta, ma nelsto sportivo, la citazione di Corvino colpisce, perchél’ha presa come una massima più che un motto.