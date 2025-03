Thesocialpost.it - La lite Trump-Zelensky parola per parola: ecco cosa si sono detti

: “Durante la guerra, tutti hanno problemi, anche voi. Ma avete un bell’oceano e non ve ne accorgete ora, ma ve ne accorgerete in futuro. A Dio piacendo, non avrete una guerra..”: “Non dirci come ci sentiremo. Stiamo cercando di risolvere un problema. Non dirci come ci sentiremo. Perché non sei nella posizione di dettare questo – è esattamente quello che stai facendo. Non sei nella posizione di dettare come ci sentiremo. Ci sentiremo molto bene, ci sentiremo molto bene e molto forti. In questo momento non sei in una posizione molto buona. Ti sei messo in una posizione molto brutta, non sei in una buona posizione. Non hai le carte. Con noi inizi ad avere le carte.”: “Non sto giocando a carte.”: “Stai giocando a carte, stai giocando con milioni di persone, stai giocando con la Terza Guerra Mondiale.