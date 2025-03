La lite fra Trump e Zelensky allontana l’Europa dagli Usa? L’alta rappresentante Ue Kaja Kallas | Il mondo libero ha bisogno di un nuovo leader

Leggi su Open.online

A poco più di un mese dal ritorno di Donaldalla Casa Bianca, le relazioni tra Stati Uniti ed Europa hanno raggiunto uno dei punti più bassi della storia recente. Il presidente americano non è mai stato troppo incline a seguire le regole – comprese quelle non scritte – della diplomazia internazionale, ma in pochi si aspettavano uno strappo di questo genere tra Washington e Bruxelles. Dopo le minacce dei dazi, gli attacchi del vicepresidente J.D. Vance e lo sgarbo diplomatico sulle trattative con la Russia, l’Unione europea sembra più che determinata che mai a “sganciarsi”, per quanto possibile, dall’alleato americano. O almeno questo è quanto emerge da alcune delle dure reazioni che hanno fatto seguito al surreale incontro trae il presidente ucraino Volodymyr, che rischia di trasformarsi nella proverbiale goccia che fa traboccare il vaso.