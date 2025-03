Iodonna.it - La guida agli acquisti infallibile, per essere prontissime quando arriva la bella stagione. Strizzando l'occhio alla moda vintage e al revival anni '80

Passate le ondate di gelo, è tempo di pensare al rinnovo del guardaroba in vista dei primi tepori primaverili. Per non farsi coglieresprovvista dalle improvvise impennate delle temperature, ecco le idee shopping più fresche e al passo con le tendenze, per farenel mese di Marzo 2025 in modo mirato e consapevole.Gli abiti e le borse cult di Paris HiltonLo stile disco queen couture diventa un’ottimo pretesto per fare beneficenza. Succede con la nuova partenrship tra la piattaforma Vestiaire Collective e Paris Hilton. Che dona alcuni dei capi più emblematici del suo guardaroba per sostenere (con l’intero ricavato delle vendite) la sua organizzazione no profit 11:11 Media Impact. Un’opportunità esclusiva per aggiudicarsi pezzimemorabili, che spaziano dtuta Y2K in velluto Juicy Couturegiacca da motociclista con borchie firmata Miu Miu.