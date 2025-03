Biccy.it - La gita del GF finisce male: cosa è successo lontano dalle telecamere

Leggi su Biccy.it

Il Grande Fratello ieri pomeriggio ha organizzato unaper i veterani della casa, peccato però che durante la scampagnata sia scoppiata un’accesa lite tra Helena Prestes e Shaila Gatta. Stando al racconto di alcune gieffine tutto sarebbe iniziato quando Helena rivolgendosi a Shaila avrebbe detto: “Hai scelto te stessa, ti sei messa al primo posto, adesso pensa a te per prima“. La Gatta però non l’ha presa bene e pare abbia risposto: “Ma tuvuoi, che sei felice quando noi litighiamo e adesso sei contenta che ci siamo lasciati“. Dopo queste frasi sembra che la Prestes sia partita con diversi insulti.La: il racconto di Stefania e MariaVittoria.Tornata nella casa del GF Helena è scoppiata a piangere e si è sfogata con Stefania Orlando: “Sto. Anche Javi non mi ha capita, non vuole che risponda ai loro attacchi.