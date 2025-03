Formiche.net - La Germania di Merz e il futuro dell’Europa. L’analisi di Vicenzino

Il nuovo ordine mondiale della geopolitica tra grandi potenze è segnato da una crescente frammentazione, sia tra gli Stati che al loro interno. L’esito delle recenti elezioni inne è un esempio significativo. La frammentazione dello spettro politico tedesco riflette una divisione più ampia all’interno dell’Unione Europea e nei rapporti dell’Unione europea con gli Stati Uniti, il suo principale alleato storico e garante della sicurezza per decenni.Il cancelliere designato della, Friedrich, politico da sempre favorevole agli Stati Uniti, assume il potere in un momento cruciale. Essendo lala terza economia mondiale e la più grande in Europa, le decisioni diavranno un impatto decisivo suldellanei prossimi decenni. Tuttavia, una questione fondamentale resta aperta: l’Unione Europea sopravvivrà nella sua forma attuale o subirà una trasformazione?La realtà è che, senza una leadership tedesca efficace, l’Unioen europea risulta meno efficiente sia all’interno che all’esterno.