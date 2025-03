Ilnapolista.it - La Gazzetta insiste: Conte è nei sogni della Juventus per il dopo Thiago Motta

Leggi su Ilnapolista.it

Laè neiper ilAlla, ovviamente lato Chiellini e Calvo, non hanno dubbi su Antonioe lo vorrebbero per mettersi finalmente alle spalle l’esperienza di. Ne scrive anche oggi lache già ne aveva scritto ieri.Una cosa è certa, (per il post, ndr) lapunterà in alto. Lo ha fatto nelle intenzioni con il progetto, continuerebbe a farlo nel caso in cui ai piani alti ci si accorgesse che giàun anno è meglio tornare sui propri passi. È per questo che in prima fila davanti a tutti ci sono due assi del calcio europeo, con già dei trofei in bacheca e che negli anni si sono affermati più volte. Entrambi ex calciatori juventini, Gian Piero Gasperini e Antoniosono in modo differente dei profili che ben si sposerebbero con le richieste del club e con le ambizioni del tifo, in uno scenario che al momento a Torino non è luminoso quanto auspicato.