Nerdpool.it - LA GATTA E IL GENERALE di Nino Haratischwili: recensione

Leggi su Nerdpool.it

Il terzo, incredibile ed emozionante romanzo di, autrice del best seller L’ottava vita: nella traduzione di Fabio Cremonesi e Francesca Bonomi, la casa editrice Marsilio nel 2024 ha pubblicato Lae ilè capace, ancora una volta, di sconvolgere il lettore con un libro che, sebbene non snello, conquista ed emoziona.TramaAlexander Orlov è un giovane di famiglia benestante con una vita che si prospetta rosea. È innamorato di Sonja, che ricambia il suo sentimento nonostante la diversa estrazione sociale e una storia fatta di alcuni alti e bassi. La vita di Orlov cambia quando è chiamato a militare nell’esercito russo durante la prima guerra cecena, combattuta tra il 1994 e il 1996; il giovane Alexander non vedrà la fine della guerra, perché riuscirà a tornare a casa prima, nel 1995, dopo un evento che modificherà per sempre e in modo irrevocabile il corso sua vita e la sua personalità.