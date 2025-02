Oasport.it - La Fiorentina batte il Lecce e si rilancia dopo tre sconfitte: Gosens decisivo

Leggi su Oasport.it

Laha sconfitto ilper 1-0 nell’anticipo della 27ma giornata della Serie A, imponendosi di fronte al proprio pubblico del Franchi e tornando così alla vittoriaaver infilato tre ko consecutivi. I viola occupano il sesto provvisorio in classifica, con un punto di vantaggio sul Bologna che domenica incrocerà il Cagliari. Soltanto due punti nelle ultime quattro uscite per i salentini, che sono a +4 sulla zona retrocessione.I ragazzi di Raffaele Palladino, che giovedì sera affronteranno il Panathinaikos nell’andata degli ottavi di Conference League, hanno fatto la differenza con il gol segnato da Robinal nono minuto: colpo di testa impeccabile su uno splendido assist dalla destra di Dodo. I padroni di casa non hanno creato grandi occasioni nel primo tempo, guidati in avanti da Zaniolo e Beltran vista l’assenza di Kean.