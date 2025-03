Lortica.it - La finzione nella finzione

Ultimamente ho rivisto La Grande Guerra di Monicelli, con Alberto Sordi e Vittorio Gassman. Ma proviamo a immaginarli austroungarici: sono loro a contendersi il pollo tra le trincee.Un film senza attori in carne e ossa, in cui vengono utilizzate solo le loro immagini: parlano, guidano, corrono, sparano, amano, muoiono. Tutto è possibile con l’intelligenza artificiale. E sarà lo stesso Monicelli a mostrarci Vittorio e Alberto che sgranano quel pollo.Siamo alla rappresentazione della.Allora mi domando: il colloquio tra Trump e Zelensky alla Casa Bianca è realtà o? È tutta una messa in scena per le persone che continuano a morire? Dopotutto, il presidente ucraino è un attore, quello americano un conduttore televisivo. Ma hanno davvero recitato o sono solo immagini mosse da una regia invisibile?Forse, in futuro, potrò esistere anche dopo la mia morte.