La fine di un’era | Addio a Skype

Microsoft ha annunciato che chiuderàil 5 maggio 2025. La piattaforma di comunicazione, cesserà di esistere., lanciato nel 2003 da Niklas Zennström e Janus Friis, ha rivoluzionato il modo in cui comunicare. Microsoft ha annunciato che chiuderàil 5 maggio 2025 per lasciare spazio a Microsoft Teams.Tra le varie applicazioni di comunicazione:, ma chiuderà Cityrumors.it foto AnsaLa famiglia di Microsoft Teams include una suite di strumenti e funzionalità progettati per migliorare la collaborazione e la comunicazione all’interno delle organizzazioni. Microsoft Teams offre chat di gruppo, videoconferenze, condivisione di file, integrazione con app di terze parti e altro ancora, il tutto in un’unica piattaforma. Con Teams, i team possono lavorare insieme in tempo reale, mantenendo tutti i membri aggiornati e facilitando la gestione dei progetti.