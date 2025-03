Lanazione.it - La fiera e la creatività: "Gli amici per la pelle". Un terzo posto nazionale. E altri premi speciali

Le soddisfazioni dellain mostra a Milano sono arrivate anche da tanti giovanissimi creativi. Che non hanno presentato proposte moda. Ma hanno presentato l’altro volto della. Quello che può diventare arte. Al suono di "Tutta l’Italia" di Gabry Ponte si è acceso – nel giorno conclusivo della manifestazione – l’auditorium diMilano Rho per laazione del concorsoper la. Ed era davvero tutta l’Italia dellaa essere rappresentata dai circa mille studenti, provenienti dai principali distretti conciari, presenti alla cerimonia. Una grande festa che ha trovato il suo culmine della performance dei The Kolors, reduci dal Festival di Sanremo. Il progetto formativo promosso da Unic – Concerie Italiane, ormai giunto alla quattordicesima edizione, è stato introdotto da Fulvia Bacchi, direttore generale Unic e Ceo di Linea