Lanazione.it - La fiera della calzatura torna a Pistoia

Leggi su Lanazione.it

Sarà inaugurata domani, come oramai da tradizione nelle serre del "Toscana Fair" di via Bonellina, la 17° edizione di "Toscana Fashion", manifestazione che si protrarrà fino al prossimo martedì. L’appuntamento consentirà agli agenti di commercio provenienti dalla Toscana e da tutta l’Italia centrale di conoscere, in anteprima, 150 campionari proposti da ventitré espositori che comporranno la collezione autunno – inverno 2025 del settore calzature. Una grande vetrina riservata agli addetti ai lavori, dunque, per intercettare i trend di maggiore rilievo, sviluppare nuove sinergie e allinearsi alle esigenze espresse dal mercato. "Questo è diventato un evento storico per– ricorda Simone Ramello, presidente dell’associazione Toscana Fashion – che ci consolida come punto di riferimento per il settore.