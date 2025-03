Ilgiorno.it - La denuncia dell’ex sindaco Allevi: "Masterplan a passo di lumaca. Grande ritardo sul primo lotto"

Preoccupazione per i lavori previsti dalal Parco e Villa Reale di Monza. La fase 1, con il suo corpus ampio di interventi su verde, Villa Reale e diversi altri edifici storici, pare procedere a rilento secondo quanto osservato nell’ultima seduta di Consiglio comunale. A sollevare la questione è stato l’exDario. "Dalle slide che ci ha mostrato il direttore generale di Consorzio Bartolomeo Corsini in Consiglio comunale (lo scorso 25 novembre), abbiamo visto quanto siano fermi attualmente i lavori deltematizzato dell’accordo di programma (da 23 milioni di euro) – osserva l’excittadino –. A questi ritmi ilforse non lo finirà neanche la prossima amministrazione. E poi ci saranno altri 32 milioni di euro da tematizzare per il secondo(con una scadenza delal 2033)".