La crisi sportiva del Manchester United sta aggravando i problemi finanziari di Ratcliffe (El Paìs)

Jim, magnate britannico dell’industria chimica e fondatore di Ineos, ha costruito la sua fortuna acquisendo aziende in difficoltà e trasformandole in colossi redditizi. Questo approccio aggressivo lo ha reso uno degli uomini più ricchi del Regno Unito, ma il suo recente investimento nelnon sembra essere stato una buona idea. Nel 2023,ha acquistato il 25% del club per circa 1,5 miliardi di dollari, con l’obiettivo di riportarlo ai fasti di un tempo. Tuttavia, i risultatidel club nel primo anno sotto la sua influenza sono stati letteralmente disastrosi: perdite superiori ai 100 milioni di sterline, una squadra ine un debito che sfiora i 700 milioni di sterline. Lo spiega bene El.Ladiaggravata dai risultati del(El)Di seguito quanto scritto dal quotidiano spagnolo:“Il miliardario 72enne non è il primo ricco tifoso di calcio a finire nei guai in un settore in cui i numeri raramente tornano.