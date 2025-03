Ilfattoquotidiano.it - La Confessione stasera alle 20.15 su Rai3. Enzo Iacchetti “comunista”, Moni Ovadia sul nazismo in fondo a Trump – ANTICIPAZIONI

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

“Berlusconi mi dava del, ma la spia era Emilio Fede”. Così, ospite insieme adella settima puntata de La, il programma di Peter Gomez in onda20.15 su, ha confessato avvolto in una lunga sciarpa azzurra. Il comico, nato a Castelleone, nel cremonese e cresciuto a Maccagno, sul lago di Como, da 35 anni in Mediaset, ma a 18 consigliere comunale del Partitoproprio a Maccagno, ha ricordato l’episodio in cui, durante una cena di Natale, Silvio Berlusconi, ancora non in politica, gli andò vicino e gli toccò le tasche della giacca dicendogli ‘voglio vedere se hai dei bambini, tu seie li mangi, ne avrai qualcuno in tasca’. Scoperta la burla, si scoprì anche il burlone, Emilio Fede che aveva suggerito al capo la fededi