Serieanews.com - La classifica delle squadre più longeve in Serie A: in “zona Champions” c’è una sorpresa

Leggi su Serieanews.com

Ok, l’Inter è ovviamente in testa allache sono da più tempo inA, ma le posizioni successive non sono così banali. Vediamole insieme! LapiùinA: in “” c’è unaanews.comNel calcio moderno, la stabilità inA è un valore che pochi club possono vantare. Tra promozioni e retrocessioni, la permanenza nella massimaè spesso un banco di prova per la solidità economica e tecnica di una squadra.Restare a lungo inA non è solo un motivo di prestigio, ma anche una garanzia economica.come Inter, Roma e Milan hanno saputo consolidarsi grazie a investimenti mirati e una gestione attenta. D’altra parte, club come Udinese ed Empoli dimostrano che si può rimanere stabilmente inA anche senza budget enormi, puntando su scouting e valorizzazione dei giovani.