Today.it - La CDA Talmassons vuole chiudere col sorriso la sua prima esperienza in A1

Leggi su Today.it

Si chiude il cammino della CDA VolleyFVG in Serie A1. Sabato, alle ore 20.30, le Pink Panthers scenderanno in campo alla E-Work Arena di Busto Arsizio per l’ultimo impegno della stagione. Le Pink Panthers arrivano alla sfida dopo aver affrontato nel turno infrasettimanale Perugia.