Ilrestodelcarlino.it - La Bper in prima linea. Inaugurata la nuova filiale on line: "Il nostro modello omnicanale"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Il progetto di sviluppo viaggia sul. Ed ovvero, la possibilità di scelta che viene assicurata al cliente il quale, senza la necessità di recarsi in, può effettuare operazioni dal posto in cui si trova: "È un concetto di Banca che si mette a disposizione di chi sceglie, in quel momento, il servizio che ritiene più efficace ed efficiente". Sono le parole pronunciate ieri da Stefano Vittorio Kuhn, Chief Retail & Commercial Banking Officer, all’inaugurazione dellaondi Ancona del Gruppo. Uno spazio rinnovato e funzionale nel quale operano oltre 30 specialisti, al fine di erogare servizi di consulenza a distanza sull’offerta completa e diversificata della banca e consentire ai clienti di accedere a servizi e prodotti senza la necessità di recarsi in, abbattendo distanze e limiti di tempo.