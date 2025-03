Ilrestodelcarlino.it - La battaglia sull’Oliva Dop: "Fondi per la produzione"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Continua a tenere banco la vicenda della tutela dell’oliva tenera ascolana dopo l’interrogazione presentata dall’onorevole Mirco Carloni al Governo e le rassicurazioni del sottosegretario Luigi D’Erasmo su una revisione dei controlli delle Dop. Giovedì sono intervenuti il presidente di Confindustria Ascoli, Simone Ferraioli e la consigliera regionale Monica Acciarri. E ieri anche l’assessore regionale all’agricoltura Andrea Maria Antonini, ha voluto fare alcune precisazioni in merito. "Auspico – ha scritto in un comunicato – che l’oliva tenera ascolana sia un elemento di traino del territorio e non materia per vecchi e nuovi contenziosi. Il Consorzio di tutela dell’oliva ascolana picena Dop e le attività artigianali e industriali di trasformazione dell’oliva, hanno una funzione strategica, creando valore e ricchezza per il territorio.