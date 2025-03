Sport.quotidiano.net - La 29ª giornata. Al ’Benelli’ di Pesaro arriva la capolista

Carpi in casa della Lucchese, mentre laEntella andrà a bussare alla porta della Vis. Inizia così questo pomeriggio la 29esimanel girone B. Tutti da seguire anche i novanta minuti tra Pescara e Spal in Abruzzo. Si chiude lunedì con il match tra Perugia e Ascoli. Serie C. Girone B (29ª). Oggi: ore 15 Lucchese-Carpi, Vis-Virtus Entella. Ore 17.30: Arezzo-Sestri Levante, Pescara-Spal, Pontedera-Gubbio. Domani: ore 15 Legnago-Milan Futuro, Pianese-Rimini, Ternana-Torres, ore 17.30 Campobasso-Pineto. Lunedì: ore 20.30 Perugia-Ascoli. Classifica: Virtus Entella 61; Ternana 57; Torres 56; Vis, Pescara 50; Pianese 44; Arezzo 43; Pineto 39; Rimini 37; Gubbio 34; Campobasso, Ascoli, Pontedera 33; Carpi 32; Lucchese 30; Perugia 29; Spal 24; Milan Futuro 22; Sestri Levante 20; Legnago Salus 19.