Kristoffersen trionfa a Kranjska Gora e spegne il sogno della prima vittoria brasiliana

Sfuma ilstoricain Coppa del Mondo per il Brasile nel gigante di. A levare questo traguardo a Lucas Pinheiro Braathen è stato l’ex connazionale Henrik. Il norvegese torna a vincere un gigante addirittura dal marzo 2022, con l’ultimo successo che era arrivato proprio sulla pista slovena.aveva già chiuso lamanche al comando e si è confermato nella seconda, resistendo alla rimonta di Pinheiro Braathen, che ha recuperato cinque posizioni e concluso al secondo posto a 41 centesimi dalla vetta. Scende di un posto rispetto a metà gara Marco Odermatt, con lo svizzero che si conferma non dominante come gli anni scorsi, chiudendo al terzo posto a 52 centesimi dal vincitore.Quarto e quinto gli austriaci Stefan Brennsteiner (+0.