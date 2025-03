Juventusnews24.com - Koopmeiners Juve, per l’olandese ci sarà una seconda chance? Il piano del club e la decisione sul suo futuro

La Gazzetta dello Sport di oggi ha fatto il punto sui calciatori che potrebbero restare o partire. In una posizione intermedia si colloca Teun Koopmeiners, arrivato la scorsa estate dall'Atalanta per una sessantina di milioni di euro. Il centrocampista olandese ha deluso nella sua prima annata alla Juventus, questo è innegabile. Però il club è determinato a concedergli una seconda possibilità: salvo clamorosi colpi di scena resterà a Torino.