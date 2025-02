Juventusnews24.com - Koopmeiners Juve, dopo i fischi arriva la bocciatura di Thiago Motta: cosa filtra sulla sua titolarità contro il Verona

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazionentusNews24ladi: tutti i dettagli sul centrocampista bianconeroCi potrebbero essere importanti cambiamenti nelle formazioni iniziali di: secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il centrocampista olandese dovrebbe partire in panchina.Una prestazione, l’ennesima in questa stagione, non convincente terminata con idello Stadium. Al suo posto dovrebbe esserci Thuram con il suo compagno bianconero Locatelli mentre nella posizione di trequartista ci sarà McKennie. Davanti Kolo Muani al posto di Vlahovic.Leggi suntusnews24.com