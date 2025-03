Lortica.it - Keu…le chiacchiere fatte sinora stanno a zero, ora palla avanti e pedalare…

e pedalare”, diceva Mario Sperone, giocatore e poi allenatore del Torino degli anni 20 e 30 del secolo scorso.Sono infatti trascorsi ormai quattro anni dall’emersione della vergognosa vicenda del rifiuto “keu” sversato illegalmente in mezza Toscana ed il Presidente Giani e l’Assessora Monni si svegliano – buongiorno! – dal loro tiepido torpore, probabilmente sollecitati dall’avvicinarsi delle tartine e dei crostini da gustare in chiave pre-elettorale: arriva finalmente il piano regionale – con i preparativi e le attività preliminari – per la bonifica dei siti gravemente inquinati dal rifiuto tossico–nocivo ed altamente cancerogeno denominato “keu”, mescolato a terre di scavo o di riporto ed utilizzato anche nel valdarno aretino.Detto crimine, duole dirlo, è stato perpetrato anche grazie alle allegre autorizzazioni e permessi concessi da enti locali o anche da SS.