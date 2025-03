Dilei.it - Kate Middleton, l’apparizione a sorpresa in tv e la giacca di 18 anni fa

è tornata dalle vacanze da una settimana e non si è fatto che parlare di lei e della sua uscita con William in Galles dove si è presentata con un look griffato e riciclato, compresa unadi Ralph Lauren che ha indossato per la prima volta nel 2007, quando aveva 25. E intanto è apparsa ae indirettamente in tv. Ma procediamo con ordine.e ladi Ralph Lauren di 18faDopo le vacanze ai Caraibi,è tornata al lavoro. La Principessa del Galles è comparsa in pubblico solo una volta questa settimana e tanto è bastato. Infatti, con William è andata a Pontypridd, in occasione di San Davide, patrono locale.Fonte: IPAcon ladi 18faQui si è presentata con un’ora di ritardo per colpa dei treni, sfoggiando un lungo cappotto rosso di Alexander McQueen e una gonna di Gucci.