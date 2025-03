Panorama.it - Kate, Meghan e la guerra della marmellata

Stavolta laè sulladi prugne. Una vende la ricetta sul sito del suo brand di cibo online appena lanciato tra mille polemiche, l’altra la offre gratuitamente ai ragazzi di una comunità di volontariato durante la sua visita in Galles.contro, rieccole rivali. La tensione tra le due mogli dei figli di Carlo e Lady D è cosa nota, le due non si rivolgono la parola da quando il secondogenito del re ha deciso di abbandonare il suo Paese e la famiglia per abbracciare una vita lontana dalle pressioni reali. Nessun segnale di riappacificazione, anzi. L’ultima, elegante va detto, stoccata l’ha datache con regale noncuranza, nel corso dell’ultima visita in Galles, tra la preparazione dei biscotti tipici e un sorsata di tè, si è offerta di mandare la sua ricettadi prugne ad uno dei giovani volontari del Centro per la comunità.