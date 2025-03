Sololaroma.it - Juventus-Roma Femminile, Spugna: “Cercheremo di fare una grande partita”

Archiviata la sosta per le Nazionali, lascalda i motori per tornare in campo. Nell’arco delle ultime due settimane, le giallorosse si sono potute preparare dal punto di vista psicologico per la Poule Scudetto. La fase playoff sta per prendere il via, con 5 squadre che si contenderanno il Tricolore in quello che può essere considerato un piccolo torneo. Il primo impegno della fase preliminare sarà quello con la, più nello specifico domani domenica 2 marzo alle 15:30 allo Stadio Comunale Vittorio Pozzo. Le capitoline avranno davanti a loro, di fatto, la capolista della regular season.Le bianconere hanno dato prova di essere una vera e propria schiacciasassi e sono a +10 proprio sulla Lupa. Il tecnico Alessandroha parlato della sfida con la Vecchia Signora, ai microfoni del canale ufficiale del club: “Laè stata la squadra che ha avuto più continuità in tutta la stagione, merita il suo posizionamento in classifica.