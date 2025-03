Tvzap.it - Juventus in lutto, addio all’ex bianconero: stroncato da un cancro

Il giovane calciatore è scomparso a causa di un tumore che non gli ha lasciato scampo. La notizia della sua morte ha scosso il mondo dello sport. Tanti infatti i messaggi di cordoglio per la scomparsa del calciatore che avrebbe compiuto 33 anni il prossimo 30 aprile, tra i quali spiccano soprattutto quelli delle squadre in cui ha militato per più stagioni. Nico Hidalgo è morto, il calciatore da un tumore a 32 anni Il calciatore Nico Hidalgo è morto a soli 32 anni a causa di un ai polmoni. Avrebbe compiuto 33 anni il prossimo 30 aprile, ma la malattia contro la quale combatteva da anni, purtroppo, gli è stata fatale.