Juventusnews24.com - Juventus, gli ultras annunciano una contestazione: «Atteggiamento e menefreghismo, il popolo juventino è stanco di voi»

di RedazioneNews24, gliuna: la nota congiunta dei gruppi organizzati bianconeriGlidella, composti dai gruppi organizzati Drughi Bianconeri, Primo Novembre 1897, NodEst, Viking e N..A.B., hanno annunciato unacontro squadra, allenatore e società dopo le eliminazioni in Champions League e Coppa Italia nel giro di una settimana. Di seguito la nota congiunta.COMUNICATO – «Noi siamo quelli che .. Vi seguono ovunque, abbiamo sempre in testa la, pioggia, neve, ghiaccio, sole, siamo sempre presenti, vi abbiamo dato fiducia volevamo crederci sostenendovi con entusiasmo e sacrifici.Purtroppo oggi siamo arrivati a non poter più sopportare un progetto che sembra fallito in cui niente ha un senso logico o uno svolgimento comprensibile !lIle’di voi e purtroppo dimostra il proprio disappunto durante le partite fischiando e Insultando cosa che noi avremmo voluto sempre evitare, ma ora non è più tollerabile il vostroe il vostronei confronti di una maglia storica come quella dellaf.