Rompipallone.it - Juve, Vlahovic sempre più lontano: l’indiscrezione dall’Inghilterra

Leggi su Rompipallone.it

Arrivano importanti novità in casa dellasul futuro di. Di seguito riportati gli ultimi aggiornamenti.Non una settimana positiva per lantus dopo l’uscita dalla Champions League contro il Psv e dalla Coppa Italia contro l’Empoli. Eliminazioni davvero pesanti per una squadra che aveva come obiettivo di arrivare fino in fondo alle varie competizioni.Bisogna, però, rimboccarsi le maniche e concentrarsi sulle prossime partite in programma perché la Vecchia Signora non può permettersi di non entrare nelle prime quattro in classifica di Serie A.In programma lantus dovrà sfidare, lunedì 3 marzo alle 20.45, l’Hellas Verona e Thiago Motta ha in mente solo i tre punti della vittoria.Mercatontus,sono sicuri:andrà viaMentre la squadra si concentra sul campo per i prossimi match, la società lavora per il prossimo mercato studiando le possibili mosse per migliorare e rendere ancora più competitiva la rosa per poter arrivare fino in fondo alle prossime competizioni.