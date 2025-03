Juventusnews24.com - Juve Torino Primavera 4-3: incredibile a Vinovo, i bianconeri si fanno rimontare da 3-0 ma la vincono all’ultima azione

di RedntusNews24: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la ventottesima giornata di campionato 2024/25(Marco Baridon inviato all’Ale&Ricky di) – Reduce dal ko in casa della Roma, laè pronta a tornare in campo nel match valevole per la ventottesima giornata di campionato. L’avversario è ilntusnews24 vi racconta questo match LIVE.4-3: sintesi e moviola1? Fischio d’inizio – È cominciata.3? Subitoin proiezione offensiva – Si accendono due mischie nell’area di rigore bianconera. Dagli sviluppi di un calcio d’angolo granata, Djalo prova a girare di testa ma si salva in extremis la difesa dellantus. Brivido per Zelezny.6? Lasi affaccia dalle parti di Siviero – Primo squillo bianconero, che si affaccia verso l’area granata con lo spunto di Boufandar.