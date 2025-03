Juventusnews24.com - Juve Torino Primavera 3-1 LIVE: gol di Mullen, il Toro prova a riaprirla

di RedazionentusNews24: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la ventottesima giornata di campionato 2024/25(Marco Baridon inviato all’Ale&Ricky di Vinovo) – Reduce dal ko in casa della Roma, laè pronta a tornare in campo nel match valevole per la ventottesima giornata di campionato. L’avversario è ilntusnews24 vi racconta questo match3-0: sintesi e moviola1? Fischio d’inizio – È cominciata.3? Subitoin proiezione offensiva – Si accendono due mischie nell’area di rigore bianconera. Dagli sviluppi di un calcio d’angolo granata, Djaloa girare di testa ma si salva in extremis la difesa dellantus. Brivido per Zelezny.6? Lasi affaccia dalle parti di Siviero – Primo squillo bianconero, che si affaccia verso l’area granata con lo spunto di Boufandar.