Calciomercato.it - Juve, Motta senza appello: “Ha fatto peggio di Allegri, prenderlo è stato autolesionismo”

Il tecnico bianconero attaccato dopo l’eliminazione clamorosa contro l’Empoli: il paragone cone Giuntoli ‘scagionato’Laesce anche dalla Coppa Italia e vede sfumare l’ennesimo obiettivo stagionale. È il momento forse più buio degli ultimi anni per il club bianconero, lontanissima ormai da mesi dalla lotta scudetto, eliminata dalla Champions League al playoff contro il PSV dopo aver vinto l’andata. E ora anche fuori dalla coppa nazionale per mano dell’Empoli terzultimo in campionato, reduce da 4 ko di fila evittorie dall’8 dicembre.Thiago(LaPresse) – calciomercato.itNel postpartita Thiagouna furia nei confronti della squadra, parlando di partita “vergognosa” e di giocatori che “pretendonofare nulla” e hanno totalmente sbagliato l’approccio e l’atteggiamento.