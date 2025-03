Tvplay.it - Juve, finalmente un sospiro di sollievo: Thiago Motta esulta, l’ha recuperato

Lasi sta preparando per affrontare il Verona alla 27esima giornata di Serie A: ecco cosa filtra, c’è una buona notizia per.Lantus se la vedrà con il Verona alla 27esima giornata di Serie A e cercherà di riscattare fin da subito quanto accaduto in Coppa Italia con l’Empoli. L’eliminazione dalla competizione ha bruciato per lo più per come è arrivata: sotto gli occhi del proprio pubblico, all’Allianz Stadium, e per un gioco senza voglia di andarla a vincere da parte dei bianconeri. Ecco allora che l’impegno del campionato può essere già la prima occasione utile per ripartire.undi(LaPresse) – Tvplay.itDopo l’uscita dalla Coppa Italia e dalla Champions League, lantus ha l’obbligo di piazzarsi tra le prime quattro in classifica per qualificarsi proprio in Champions nelle prossima stagione.