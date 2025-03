Oasport.it - Judo, Vincenzo Pelligra non fa strada nei -81 kg del Grand Slam di Tashkent. Giappone e Russia sugli scudi

Leggi su Oasport.it

Andato in archivio il secondo giorno di incontri neldidi. Sui tatami uzbeki, la scena è stata presa dalle squadrese e russa che hanno fatto incetta di affermazioni in questo day-2, dimostrando una profondità nel proprio team davvero notevole. C’è stato uno sprazzo anche d’azzurro grazie a, impegnato nei -81 kg.Un’apparizione però fugace delka italiano dal momento che la sua corsa è terminata al primo match, opposto al saudita Gadzhimurad Omarov. Un confronto nel qualeha messo presso pressione al proprio avversario, considerati i due shido a carico di Omarov. Tuttavia, con il passare del tempo, il rendimento dell’azzurro è andato in calando e lo Yuko del Golden Score ha sancito la parola fine all’avventura del nostro portacolori.