JOLE GALLI INCONTENIBILE! L’azzurra si consacra campionessa e vince a Gudauri!

Meraviglianelle nevi di. Dopo la seconda posizione ottenuta in gara-1,ha vinto la gara-2 valida per la settima tappa della Coppa del Mondo 2024-2025 di skicross, mettendo in bacheca il secondo successo in carriera nella rassegna itinerante.Prova ancora una volta di eccezionale carattere quella della valtellinese che, dopo aver passato i quarti piazzandosi alle spalle della sola Courtney Hoffos, ha svolto una semifinale eccezionale dove, a seguito di un tempo di reazione che l’ha vista rincorrere India Sherret e la già citata Courtney, ha recuperato terreno strada facendo acquisendo grande velocità e superando la canadese, poi tornata con un cameback fulmineo al traguardo. Tuttaviaha messo gli sci per prima, passando quindi il taglio per l’ultimo atto al fotofinish.