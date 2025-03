Ilrestodelcarlino.it - Jesina Spauracchio Lunano. Vincere per crederci ancora

All’andata ilimpose il pareggio alla, al Carotti. Stavolta i leoncelli però sembrano andare a mille, reduci da sette vittorie consecutive, l’ultima contro quel Villa San Martino che oggi sarà l’avversario della capolista Fermignanese. Fermignanese estanno dominando il girone A di Promozione, separate da quattro punti. Al terzo posto il Marina, di scena domani a Pergola, reduce da cinque vittorie di fila e che sarà atteso da un doppio impegno nel giro di tre giorni visto che mercoledì risalirà la regione, per la semifinale di ritorno di Coppa Italia, a Fano, contro il Sant’Orso. Quest’ultimo scendete oggi a Castelfidardo per affrontare una Vigor che si vorrà rifare dopo il ko di Marina. La Biagio Nazzaro viaggerà alla volta della pesarese Vismara per cercare di tornare a sorridere fuori casa contro un avversario che dopo un girone di andata da applausi sembra non ritrovare più quella brillantezza che l’ha accompagnato per buona parte del torneo.