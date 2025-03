Metropolitanmagazine.it - James Cameron si scaglia contro Trump e definisce la sua rielezione “ripugnante”

è disgustato dalladi Donalded è felice che la sua cittadinanza neozelandese sia “imminente”. Il regista premio Oscar è apparso nel podcast “The F—ing News” e gli è stato chiesto cosa pensasse del ritorno dicome presidente degli Stati Uniti, eha risposto: “Penso che sia orribile, penso che sia orribile“. “Vedo un allontanamento da tutto ciò che è decente“, ha detto. “L’America non rappresenta nulla se non rappresenta ciò che è stata storicamente. Diventa un’idea vuota e penso che la stiano svuotando il più velocemente possibile per il loro stesso beneficio“. Sebbenevisiti spesso gli Stati Uniti, trascorre la maggior parte del suo tempo in Nuova Zelanda. È lì cheha girato e lavorato al franchise di “Avatar” per più di un decennio.