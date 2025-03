Serieanews.com - Jackpot Milan, colpo da 20-25 milioni. Li porta… Paolo Maldini!

Leggi su Serieanews.com

Unda 20-25per il, che sta già ragionando sulla squadra della prossima stagione. E cosa c’entra quindida 20-25. Li porta.! (Foto: Ansa) – serieanews.comNelattuale manca una figura capace di rappresentare l’identità rossonera come faceva. Non è solo una questione di nostalgia: la sua visione, il suo carisma e la capacità di leggere il calcio andavano oltre il ruolo di dirigente.Parole e musica (anche) di Ariedo Braida, che in una recente intervista ha ribadito come aello serva qualcuno che conosca profondamente il valore di quella maglia per uscire dalla crisi rossonera che è prima di identità, poi e solo poi anche di risultati.Eppure, anche dopo il suo addio,continua indirettamente a incidere sulle finanze del club.